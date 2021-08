90' Enquêtes - Côte d'Azur : policiers de choc contre nouvelles mafias

Un des GIPN (Groupe d'intervention de la police nationale) les plus importants de France se trouve à Nice. 25 hommes qui ne manquent pas de travail : lutte contre les gros bonnets de la drogue, contre les proxénètes venus des pays de l'Est ou d'Afrique, neutralisation de forcenés, des preneurs d'otages, des gros braqueurs… Durant plusieurs mois, les équipes de 90' Enquêtes ont suivi le travail quotidien de ces super-flics mobilisables 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Des policiers triés sur le volet et rompus aux missions les plus dangereuses.