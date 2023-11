90' Enquêtes - Coups de filet, ADN, cambriolages : les gendarmes de la Drôme

Forte de 98 000 hommes et femmes, la gendarmerie nationale assure la sécurité sur 95 % du territoire et veille sur la moitié de la population. Implantés en zones rurales, les gendarmes ont un atout majeur pour assurer leurs missions : la proximité avec la population. Pendant trois mois, nos équipes ont suivi le quotidien des gendarmes de la Drôme. Vous embarquerez avec la patrouille du PSIG, peloton de surveillance et d'intervention. Bagarres, trafic de stupéfiants, vols et violence, l'adrénaline est garantie. Vous découvrirez les enquêtes du GELAC de Valence, le groupe d'enquête et de lutte anti-cambriolage. Ils traquent cambrioleurs en série et bandes organisées. Nous avons assisté à l'un de leurs gros coups de filet. Enfin, vous suivrez le travail des experts scientifiques sur la scène d'un crime. Recherche de Traces ADN, relevés d'indices, leurs conclusions sont capitales pour l'enquête.