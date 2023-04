90' Enquêtes - Courses-poursuites et flagrants délits avec la BAC d’Avignon

Ils s‘appellent Sandro, Tony, Jean-Marc et Jérôme… ces policiers d’expérience sont membres de la BAC d’Avignon, la célèbre brigade anti-criminalité, constamment sur la brèche pour assurer la sécurité des 90 000 habitants de la Cité des Papes. Parmi les missions qui mobilisent au quotidien ces policiers de choc, la lutte contre le trafic de drogue. Face à eux, des réseaux très organisés qui rivalisent d’ingéniosité pour installer sans cesse de nouveaux points de deal. Pour les déloger, la police doit régulièrement montrer les muscles. Les policiers doivent aussi traquer d’autres trafiquants dont le commerce illégal explose, notamment les revendeurs de cigarettes de contrebande. Avec parfois de belles prises, à l’image de Fred et Tony qui vont mettre la main sur un joli pactole. La nuit, ce sont surtout les voleurs et les cambrioleurs qui donnent du fil à retordre aux policiers. Alors les hommes de la BAC sont à l’affût du moindre indice, de la moindre piste… Et quand un petit coup de pouce du destin les met sur une belle affaire, c’est la garantie de réaliser un beau coup de filet ! Les hommes et les femmes de la BAC peuvent aussi se retrouver en première ligne les soirs de fête ou de grands matches de football qui échauffent parfois les esprits. Comme pendant la dernière coupe du monde, où ils devront utiliser les grands moyens pour rétablir l’ordre dans le centre-ville.