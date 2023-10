90' Enquêtes - Courses-poursuites, excès de vitesse : les nouveaux chauffards de Paris

C’est un triste record ! Chaque année à Paris, la police comptabilise plus de 6000 accidents. Beaucoup de tôle froissée, mais aussi des drames de la route. Entre les voitures, les motos, les scooters, les vélos et les piétons… la guerre est déclarée. Premières victimes de cette bataille de la route dans la jungle parisienne : les piétons et surtout les deux roues. Dans la capitale, le célèbre périphérique, l’autoroute la plus fréquentée de France, reste aujourd’hui le lieu de tous les excès et de toutes les incivilités. Conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants, délits de fuite ou abandon de véhicule au beau milieu de la chaussée. Et cela, malgré les opérations coup de poing menées régulièrement par unités spéciales de la police parisienne contre les chauffards. Mais également, sur les grands axes de la banlieue parisienne, certains délinquants de la route, auteurs de très grands excès de vitesse, n’hésitent plus à défier la police dans des courses-poursuites à haut risque pour échapper à la sanction. Egalement dans la ligne de mire des policiers et gendarmes, le comportement dangereux de certains chauffeurs de poids-lourds : transport de produits dangereux, charges mal arrimées, ou arnaques pour tromper leur mouchard sur la vitesse et le temps de repos. Là encore la traque aux routiers donne bien du fil à retordre aux forces de l’ordre.