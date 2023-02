90' Enquêtes - Dans le secret des opérations commando de la gendarmerie

Pendant 6 mois, nous avons suivi plusieurs troupes de choc de la gendarmerie. Interpellation de gangs de cambrioleurs, transfert d'Yvan Colonna ou traque de criminels dangereux : leurs interventions sont toutes à risque. L'une de ces unités est dirigée par Sarah, une jeune et brillante femme de 30 ans. Après des épreuves physiques les poussant à l'extrême, vous verrez ses meilleurs hommes partir en mission en Martinique, une île paradisiaque en partie minée par le chômage, la violence et la drogue. Comment ces militaires gèrent-ils le danger en opération ? Comment supportent-ils l'entrainement et le dépassement de soi quasi quotidien ? Comment vivent-ils loin de leur famille ?