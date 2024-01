90' Enquêtes - Dans le secret des plus grands centres commerciaux du monde

Ils poussent comme des champignons près de chez nous : les nouveaux centres commerciaux. Leurs noms : Waves, Aéroville, l'Atoll, Europa City, So Ouest, My Place, Rives de l'Orne, Confluences… Des complexes gigantesques, flambants neufs et toujours plus luxueux. On en compte déjà 800 à travers la France, une cinquantaine d'autres sont sur le point d'ouvrir leurs portes. Quels sont les secrets de ces énormes " machines à vendre " pour nous attirer toujours plus nombreux et nous faire consommer ? Vous allez découvrir l'envers du décor de ces nouveaux temples du shopping qui rivalisent d'innovation pour séduire des dizaines de milliers de clients par jour : du simulateur de voltige dernier cri, au cinéma géant, sans compter les services 3 étoiles (du voiturier à la crèche) pour nous permettre de faire nos achats dans le plus grand confort. Avec un seul objectif : nous faire dépenser toujours plus. Pour tous ces nouveaux centres commerciaux, un seul modèle : DUBAI, le royaume international du shopping et de la démesure, où fleurissent les centres commerciaux les plus incroyables de la planète. Nous avons enquêté au pays des Emirs car leurs méthodes séduisent de plus en plus de patrons français, prêts à les importer dans l'hexagone.