90' Enquêtes - Déchets, nuisibles, logements vétustes : le scandale de la France insalubre

Vous l’avez sans doute constaté, nous avons parfois l’impression de vivre dans un environnement de plus en plus pollué par la saleté et les animaux nuisibles : rats, pigeons, cafards et bestioles en tout genre semblent avoir envahi nos rues et parfois même nos maisons et nos appartements. Vous allez découvrir comment les villes s’organisent, en créant parfois des Brigades spécialisées, comme à Paris, pour lutter contre ce fléau qui pourrit notre quotidien. Nous nous sommes intéressés en particulier à un nouveau fléau qui fait des ravages : les punaises de lit ! Pires que les poux ou les puces, ces petites bêtes viennent nous sucer le sang pendant la nuit. Avec de gros boutons et des démangeaisons à la clé. Une fois qu’on a chez soi ces « vampires » microscopiques, très difficile de les déloger et les traitements coûtent une petite fortune !Autre cauchemar pour les habitants des villes et des campagnes : les décharges sauvages. Une mauvaise habitude qui exaspère de plus en plus de riverains mais aussi certains maires qui mènent une guerre sans merci aux pollueurs. Enfin, nous avons enquêté sur l’augmentation inquiétante des logements insalubres. Il y en aurait plus de 2 millions en France. Notamment à Marseille où, deux ans après le drame qui a coûté la vie à 8 personnes, rien n’a vraiment changé.Une enquête signée Jérôme Piauly pour Cartel presse