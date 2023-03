90' Enquêtes - Déménagement à la campagne : enquête sur la nouvelle révolution de l’immobilier

C’est une tendance de fond amorcée depuis le début de la crise sanitaire et le premier confinement. Un Français sur deux rêve désormais de fuir les centres-villes pour s'acheter une maison à la campagne. Entre appartements exigus et prix exorbitants, les grandes agglomérations n’ont plus la cote. L'heure est au grand déménagement pour plus d'espace et de nature. Acquérir une maison avec jardin est devenu l'objectif N°1 de beaucoup de citadins. Résultat : en un an, les recherches de pavillons ont doublé. Pendant plusieurs mois, nous avons enquêté dans toute la France sur ce phénomène inédit. Entre télétravail et qualité de vie, le bonheur est-il vraiment dans le pré ? Enquête sur cette nouvelle révolution de l’immobilier.