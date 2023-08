90' Enquêtes - Devenir propriétaire : des solutions contre la crise

Aujourd'hui, les conditions pour devenir propriétaire de son logement sont de plus en plus drastiques. Les prix des maisons sont exorbitants et les crédits auprès des banques de plus en plus difficiles à obtenir. Pourtant, vous allez voir qu'il existe des solutions "anti-crise" pour acheter la maison de ses rêves et que l'auto construction ou l'achat à plusieurs sont actuellement très en vogue. Vous découvrirez également un concept novateur et original : le troc de maison ! Olivier n'arrivait pas à vendre sa propriété dans le Sud, il a donc décidé de l'échanger définitivement contre une demeure en Bretagne. Le concept semble faire des adeptes. Enfin vous connaissiez le mariage sponsorisé... Vous découvrirez la maison sponsorisée. En Alsace, Christine et Patrick veulent réaliser 20 000 euros d'économies sur leur maison en bois en échange de publicité dans la presse et sur internet.