90' Enquêtes - Disparitions, alcool et vols de homards : les gendarmes de Bretagne au cœur de l’enquête

Au petit matin, des pêcheurs alertent la brigade qu’un mystérieux voleur pille leurs casiers à homard. C’est le début d’une enquête inédite... Planque, flagrant délit, interpellation. C’est à un voleur de crustacé plutôt inattendu que les gendarmes passeront les pinces !Quelques jours plus tard, un nageur en détresse est en passe de se noyer ? En quelques minutes seulement, l’hélicoptère de la gendarmerie est sur zone. Une intervention spectaculaire… le plongeur est sauvé in extremis !Fin juillet, alerte enlèvement en Bretagne. Un petit garçon placé en famille d’accueil a été kidnappé par son père. Aussitôt 70 gendarmes se lancent dans une gigantesque chasse à l’homme… et finiront par retrouver l’enfant disparu !Bienvenue chez les gendarmes de Lannion, un morceau de Bretagne situé au pays d’Astérix et d’Obélix. Sa magnifique côte de granit rose attire des millions de touristes. Et pour les hommes du Groupement de gendarmerie, ce n’est pas vraiment des vacances !Dans ce reportage, vous découvrirez leurs interventions souvent délicates. Qu’il s’agisse de disparitions inquiétantes au cœur de la nuit, de toutes sortes de dérapages incontrôlés dus à l’excès d’alcool, ou de la lutte contre ceux qui pillent les ressources en coquillages et crustacés de ce magnifique coin de Finistère.