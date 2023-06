90' Enquêtes - Disparitions, alcool et vols de homards : les gendarmes de Bretagne au cœur de l’enquête

Au petit matin, des pêcheurs alertent la brigade qu’un mystérieux voleur pille leurs casiers à homard. C’est le début d’une enquête inédite... Planque, flagrant délit, interpellation, c’est à un voleur de crustacé plutôt inattendu que les gendarmes passeront les pinces ! Quelques jours plus tard, un nageur en détresse est en passe de se noyer, en quelques minutes seulement, l’hélicoptère de la gendarmerie est sur zone. Une intervention spectaculaire… le plongeur est sauvé in extremis ! Fin juillet, alerte enlèvement en Bretagne : un petit garçon placé en famille d’accueil a été kidnappé par son père. Aussitôt, 70 gendarmes se lancent dans une gigantesque chasse à l’homme et finiront par retrouver l’enfant disparu !