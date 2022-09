90' Enquêtes - Drogue, alcool et cigarettes : la frontière espagnole plaque tournante de tous les trafics

Pour ce nouveau numéro, direction la frontière espagnole. Une zone sous très haute surveillance car c’est la plaque tournante de tous les trafics. Drogue, alcool, cigarettes… vous allez découvrir l’envers du décor, et c’est très étonnant !De façon exceptionnelle, nous avons pu nous immerger avec les unités de choc de la PAF, la police aux frontières. En première ligne pour lutter contre le trafic de stupéfiants, leurs saisies atteignent des records. Vous découvrirez en direct l’arrestation musclée de trafiquants internationaux qui tentent de faire passer des centaines de kilos de cannabis. Il y en a parfois jusqu’à 1 million d’euros à la revente ! L’autre mission de la PAF, c’est la lutte contre l’immigration clandestine. Dans les airs comme sur terre, nous avons pu les accompagner dans leur surveillance permanente de nos frontières.Enfin, les douaniers nous ont fait partager en exclusivité leur quotidien… et il est souvent mouvementé : des simples touristes qui passent la frontière avec quelques paquets de cigarettes en trop jusqu’au contrebandiers les plus aguerris, vous allez découvrir que leurs interventions se révèlent parfois très étonnantes !