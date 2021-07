90' Enquêtes - Drogue, alcool et courses-poursuites : Bienvenue chez les gendarmes ch'tis !

Avec plus de deux millions d’habitants, le Nord, est le département le plus peuplé de France. Cette région est appréciée et reconnue pour son accueil, ses traditions et le charme de son accent Ch’ti. Mais le Nord possède aussi un autre visage. Pour le découvrir, 90’ enquêtes a posé ses caméras pendant plusieurs semaines au sein de la compagnie de gendarmerie de Lille. Une centaine d’hommes sur tous les fronts avec, en première ligne, les gendarmes du PSIG, une unité d’élite spécialisée dans les interventions musclées. Conflits familiaux, courses poursuite, alcool et drogue. Ces gendarmes sont toujours en alerte et risquent leurs vies à chaque instant. Depuis plusieurs années, le département est touché par un fléau qui ne cesse de prendre de l’ampleur : le trafic de stupéfiants ! Situé à quelques kilomètres de la Belgique et des Pays-Bas, le nord de la France est devenu une véritable plaque tournante de la drogue. Pour y faire face, certaines brigades ont fait de la lutte contre les trafiquants leur priorité. Des interventions souvent spectaculaires et parfois pleines d’inattendus. Pendant plusieurs semaines, 90’ enquêtes est également parti suivre le quotidien du GMSI?: le groupe motorisé de surveillance et d’intervention. Spécialisés dans les missions à très haute vitesse, aucun chauffard ne leur échappe.