90' Enquêtes - Drogue, alcool, fous du volant : immersion exclusive avec la police du périph’

Réputé pour ses fameux bouchons et ses chauffards… Le périphérique parisien : 35 kilomètres de bitume qui ceinturent la capitale dans les deux sens. Chaque jour, plus d’1 million de véhicules y circulent. C’est la voie rapide la plus utilisée d’Europe. Et ici, la moindre erreur de conduite se paie cash : on y dénombre 800 accidents chaque année, plus de 2 par jour. Et pourtant, certains conducteurs prennent tous les risques. Conduite sous stupéfiants, en état d’ivresse ou excès de vitesse… Sans compter ceux qui conduisent sans permis. Pour mettre de l’ordre dans cette jungle urbaine, la Brigade du Périphérique de la préfecture de police est déployée. C’est au total 120 policiers qui patrouillent chaque jour en fourgon ou en voiture banalisée pour surprendre les chauffards. C’est le cas d’Antoine, jeune recrue de 29 ans, qui va devoir gérer une manifestation d’écologistes sur le périphérique. Ce sont des centaines d’usagers bloqués en pleine canicule à deux doigts d’en venir aux mains. Sébastien, chef du service de nuit, va poursuivre un conducteur alcoolisé qui a pris la fuite à pied. L’homme a refusé de s’arrêter à un contrôle et a créé un accident, arrachant des poteaux et même un feu de passage piéton. Enfin, Charly va devoir gérer la réaction extrême d’une conductrice. En apprenant qu’elle perd trois points et doit payer 90 euros d’amende pour l’usage du téléphone au volant, elle fond en larme et fait un malaise devant les policiers !