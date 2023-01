90' Enquêtes - Drogue, alcool, violence : cocktail explosif pour les gendarmes de Nancy

En savoir plus sur Tatiana Silva

Au cœur de la Lorraine, Nancy et sa célèbre place Stanislas. Un cadre de vie agréable pour ses 300 000 habitants. Mais, au quotidien, la métropole du Grand-Est est en proie à une réalité beaucoup plus agitée. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi les 170 gendarmes de la compagnie de Nancy sur tous les fronts, avec une quinzaine d'interventions par jour, notamment pour des violences familiales. C’est un fléau en hausse de 26% l’an dernier, avec des conflits qui s’aggravent quand l’alcool et la drogue s’en mêlent. Vous allez découvrir, Sybille, jeune gendarme de 27 ans qui va devoir faire face à une situation explosive entre une mère et son fils.Autre préoccupation : le trafic de drogue, à l’origine de 7 interpellations quotidiennes. Une priorité pour Jérémy et ses collègues de la brigade de recherche. Après des semaines d’enquête, il est sur le point de coincer un dealer d'héroïne très actif. Débusquer les trafiquants, est également une priorité sur les routes du département. En la matière, le peloton d'autoroute, dont fait partie Florian 31 ans, ne chôme pas. Ici, à deux pas de l'Allemagne et du Luxembourg, certains conducteurs passent toutes les nuits, chargés de cannabis et de cigarettes de contrebande. Entre drogues, violences et fous du volant, plongée dans le quotidien mouvementé des gendarmes de Nancy.