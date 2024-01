90' Enquêtes - Embarquement inédit dans les coulisses de l'aéroport d'Orly

A Orly, deuxième aéroport de France, un avion atterrit ou décolle toutes les deux minutes. Le début des vacances d’été, avec plus de 60.000 voyageurs par jour, marque le début d’une période de stress dans les aéroports. Le moindre grain de sable et c’est la pagaille assurée. En se rendant dans les coulisses de l’aéroport d’Orly, nous vous proposons de suivre les travailleurs de l’ombre, que le public ne voit jamais, mais qui sont un rouage essentiel à cette machinerie bien huilée. Ils vous feront découvrir des endroits interdits au public, des zones réservées où beaucoup d’employés n’ont même pas le droit de pénétrer, mais également des lieux qui n’avaient encore jamais été filmés, comme le légendaire et gigantesque hangar de réparation des avions… De la tour de contrôle aux cuisines qui fournissent les plateaux repas de tous les voyageurs, embarquez pour un voyage insolite et inédit dans les coulisses de l’aéroport d’Orly.