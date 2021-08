90' Enquêtes - Enquête sur la guerre des naturistes

Chaque été, des millions de Français choisissent d'enlever le haut… et aussi le bas. En France, on compte plus de 2 millions de naturistes, un chiffre qui ne faiblit pas. Bien au contraire.Plages, campings et même piscines naturistes…? les endroits dédiés à la vie " tout nu " sont de plus en plus nombreux. Pour de nombreux adeptes du naturisme, vivre nu est plus qu'un plaisir, c'est une philosophie de vie.?Mais cette philosophie ne va pas toujours sans heurts puisqu'il faut composer avec les voisins parfois indisposés par ces pratiques, se prémunir des voyeurs et des libertins… En plus, au sein même de la communauté des naturistes, des rivalités éclatent parfois entre les plus tolérants et les plus radicaux.?Depuis l'île du levant, qui depuis plus de 80 ans fait figure de " village idéal " pour les adeptes du naturisme, aux nouvelles destinations sur la côte Atlantique qui ont fait du naturisme un art de vivre, en passant par ceux qui tentent de vivre nu 365 jours par an, en toutes circonstances, plongez avec " 90' Enquêtes " sur les dessous de la galaxie des naturistes.