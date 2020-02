90' Enquêtes - Enquête sur les nouvelles formes de prostitution

Au regard de la loi qui interdit le racolage, 90' Enquêtes s'interroge sur les nouvelles formes de prostitution. Les sites internet fleurissent : qui sont les femmes et les hommes qui se dissimulent derrière les pseudos ? Dans ce reportage, nous suivrons les étudiants qui se prostituent pour pouvoir payer leurs études : comment en sont-ils arrivés là ? Comment le vivent-ils et quel avenir ont-ils ? Nous nous rendrons ensuite dans les salons de massages chinois qui pullulent dans la capitale : comment fonctionnent-ils ? Nous donnerons la parole aux riverains, exaspérés par ce phénomène et ses nuisances. Comment expliquer qu'ils aient pignon sur rue ? Que font les forces de l'ordre pour démanteler ces réseaux ? Enfin, nous suivrons ces femmes qui préfèrent se rendre en Suisse pour se prostituer car les conditions de travail et d'hygiène y sont meilleures... Enquête sur les nouveaux visages de la prostitution en France.

