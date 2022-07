90' Enquêtes - Eté 2020 : comment sauver nos vacances?

À quoi ressembleront nos vacances cette année ? C’est la question que tous les Français se posent et ce tant pour les professionnels du tourisme que pour des milliers de familles. Beaucoup ont dû annuler leurs séjours à l’étranger depuis l’épidémie de Coronavirus qui sévit dans le monde entier. Il faut donc en urgence revoir tout son programme et se préparer en priorité à des « vacances en France »… avec un budget souvent revu à la baisse. Comment organiser ces vacances d’été inédites ? Quels sont les bons plans et les pièges à éviter ?Pour certains, c’est l’occasion d’explorer de nouveaux horizons. L’une des tendances, c’est l’expérimentation du camping-car. Emmanuel, chef d’entreprise de 46 ans, et son fils de 17 ans vont tester pour la première fois le voyage en van de luxe avec le confort d’un hôtel 5 étoiles, idéal pour leur road trip dans les Alpes.Une autre solution choisie par de nombreux Français, ce sont les vacances à la maison. Sandrine et sa famille transforment en quelques jours leur jardin en véritable parc aquatique, en investissant dans un bain à bulle, une piscine et un barbecue ! Découvrez notamment, comment le business des vendeurs de piscine est en train d’exploser.Une autre astuce pour un dépaysement garanti, c’est l’échange de maisons. Wendy, Vivien et leurs trois garçons ont vu leur voyage en Russie annulé. Alors pour partir quand même, cette assistante maternelle aux revenus modestes échange son pavillon contre une villa en Bretagne.Du côté des professionnels, c’est aussi le casse-tête pour sauver la saison : de nouvelles normes sanitaires, des réservations au point mort, … Pour Aurore, 52 ans et à la tête de l’un des plus grands campings du sud de la France, c’est une première : depuis 47 ans, l’établissement affichait complet d’avril à septembre. Mais ça, c’était avant le coronavirus. Depuis la pandémie, il y a eu deux mois de fermeture et c’est une véritable catastrophe pour cette entreprise familiale. Aurore va tout mettre en œuvre pour rouvrir le plus vite possible en réalisant des aménagements hors du commun !Fred, lui, dirige deux établissements sur les plages de la Côte d’Azur, près de Cannes et il venait d'acheter un troisième restaurant pour 2 millions d’euros lorsque le confinement a été décidé. S’il ne relance pas très vite son activité, il risque la banqueroute. Restaurateurs, hôteliers ou patrons de camping, ils sont nombreux à se demander si leur entreprise résistera à cet été de tous les dangers.