90' Enquêtes - Excès de vitesse et vols organisés : quand les deux roues deviennent fous

Les chiffres sont alarmants : 669 décès de motocyclistes l’année dernière, en hausse de 9% en un an, soit 56 décès de plus qu’en 2017. Concrètement, cela signifie que 2 conducteurs de deux-roues perdent la vie chaque jour sur nos routes, avec des victimes de plus en plus jeunes. L’augmentation la plus forte touche les 18-24 ans, avec 32 tués de plus par rapport à 2016. La mortalité routière augmente également chez les cyclistes : 173 ont perdu la vie dans un accident de la route l’an dernier. Comment expliquer cette hausse inquiétante ? Pourquoi les conducteurs de deux-roues, qui ne représentent que 2% du trafic, sont-ils impliqués dans près d’un accident sur deux ? Pourquoi les jeunes adultes sont-ils de plus en plus victimes de l’insécurité routière ? Pour mesurer ce phénomène, nous avons partagé le quotidien de la police municipale de Cagnes-sur-Mer. Une station balnéaire où le nombre de deux-roues explose pendant l’été. Alcool, vitesse, délits de fuite… Les policiers doivent faire face à une augmentation des comportements. En conséquence, les pompiers multiplient les interventions pour secourir des blessés en deux-roues, avec des conséquences souvent dramatiques. Nous avons suivi la difficile convalescence d’un jeune homme amputé d’une jambe après un accident de scooter.

