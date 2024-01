90' Enquêtes - Explosion des cambriolages : la nouvelle traque des voleurs

C’est un chiffre record : l’an dernier, plus de 569 000 Français ont été victimes d’un cambriolage, soit un par minute avec des vols à domicile en plein explosion : +21% en un an. Alors, police et gendarmerie multiplient les actions pour s’attaquer à de nouveaux réseaux très organisés qui dévalisent les habitations à la chaîne, emportant tout avec eux. Aujourd’hui, dans chaque département, des unités spécialisées traquent ces équipes de malfrats qui écument les quartiers pavillonnaires. Nous avons partagé le quotidien d’une équipe de fins limiers de la gendarmerie, en Bretagne. Des cambriolages de plus en plus violents aussi. Désormais, la tendance est à l’agression à domicile en présence des propriétaires. De nombreux citoyens n’hésitent plus à s’armer avec parfois des drames à la clé, comme ce chef d’entreprise qui a tué son agresseur. Il témoigne pour la première fois. Face à cette menace, les Français s’organisent. Dans certaines communes, les habitants se liguent et se transforment en « informateurs » de la police traquant les comportements suspects. C’est le fameux dispositif « voisins vigilants ». Certains maires l’ont poussé à l’extrême avec des résultats parfois spectaculaires dans certaines villes. D’autres cherchent à se protéger par tous les moyens. Vidéosurveillance, portes blindées ou chiens de garde d’un nouveau genre, le business de la sécurité n’a jamais été aussi florissant. Mais est-ce vraiment efficace ? Comment les forces de l’ordre luttent-elles contre braqueurs et cambrioleurs ? Jusqu’où certains particuliers sont-ils prêts à aller pour protéger leur famille et leurs biens ? Enquête sur cette nouvelle guerre des gendarmes contre les voleurs.