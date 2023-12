90' Enquêtes - Familles nombreuses: des fêtes de fin d'année taille XXL

Pour les familles nombreuses, Halloween, Noël et le réveillon du jour de l’An sont toujours des rendez-vous très attendus. Avec 5, 7 ou même 11 enfants… c’est toujours l’occasion d’organiser de grandes fêtes. Le choix du menu, de la décoration, des déguisements, les achats de cadeaux… se révèlent toujours riche en imprévus. De plus les fêtes de fin d’année représentent un budget considérable pour ces familles nombreuses. Certains mettent les petits plats dans les grands, d’autres ont recours au système D pour concocter ces évènements hors du commun. Nous avons suivi quatre familles XXL, de la préparation des fêtes jusqu’au jour J, avec pour chacune l’espoir que la tribu conservera un souvenir inoubliable de cet événement. En Franche-Comté, tous les membres de la famille Guillame adorent les déguisements et ils sont les seuls dans leur village à fêter Halloween. Floriane mère au foyer et Hervé transporteur, sont à la tête d’une famille recomposée de 7 enfants (âgés de 9 à 35 ans). Depuis quatre ans, ils ont pris l’habitude de rassembler leur famille nombreuse au grand complet pour fêter Halloween et leur demeure se transforme en maison hantée le temps d’une journée. Halloween, c’est aussi un rendez-vous incontournable pour la famille Bouvet. Cette année, Anne-Charlotte et son mari Sébastien chef d’entreprise parisien, veulent surprendre leurs 5 enfants (âgés de 1 à 12 ans) en fêtant Halloween dans un parc d’attraction. Et le lendemain direction Biarritz pour une deuxième chasse aux bonbons avec les grands-parents. Un marathon festif riche en émotions fortes. A Yvetot en Normandie, les fêtes de Noël sont les moments les plus importants de l’année pour Charlotte et Damien Masset, catholiques pratiquants, à la tête d’une fratrie de sept enfants (âgés de 3 mois à 12 ans). Afin de respecter à la lettre tous les rituels du mois de décembre les parents doivent déployer une énergie hors du commun. A Saint-Armel en Bretagne, Isabelle Thavaut, 47 ans et son mari Alain agriculteur, veulent offrir à leur grande famille recomposée un Noël exceptionnel. Un incroyable défi pour la maman qui a élevé 11 enfants et qui possède un budget limité. Isabelle va devoir faire preuve d’imagination pour ne pas se ruiner et offrir des souvenirs inoubliables à sa grande famille réunie au pied du sapin.