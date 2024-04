90' Enquêtes - Familles très nombreuses : mais comment font-elles ?

Plongez dans le quotidien de familles nombreuses. Elles ont 4, 5, 6 et parfois même encore beaucoup plus d'enfants. Pour ces familles nombreuses, le moindre aspect du quotidien devient un véritable casse-tête. Les courses, les repas, les devoirs, les transports, le logement… Comment fait-on pour tout gérer quand on vit à 8, à 10 ou encore plus ? Ces familles regorgent d'ingéniosité pour trouver des solutions et réussissent même parfois à faire de leurs faiblesses une force.