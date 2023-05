90' Enquêtes - Faux permis, petites combines : grande traque aux délinquants de la route

Plus que jamais, la lutte contre les délinquants de la route est une priorité pour les policiers et gendarmes. Dans leur collimateur, en particulier, ces Français qui roulent sans permis : ils seraient plus de 500 000 aujourd’hui, mais certaines estimations évoquent même le chiffre record de 2 millions... Dans ce nouveau numéro de 90' Enquêtes, nous avons rencontré ces conducteurs, simples pères et mères de famille ordinaires ou professionnels de la route qui n’hésitent pas à prendre tous les risques pour conduire leur véhicule de manière illégale. Avec, au départ, souvent le même scénario : pas de grande délits routiers mais des petites infractions à répétition qui entrainent la perte d’un ou deux points… jusqu’à la perte du permis. Chaque année, ce sont plus de 10 millions de points qui nous sont retirés. Alors vous allez voir que de plus en plus d’automobilistes sont prêts à tout pour échapper aux radars, contourner la loi et finalement conserver coûte que coûte leur papier rose.