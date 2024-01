90' Enquêtes - Faux permis, petites combines : grande traque aux délinquants de la route

C’est un triste record : 3469 personnes sont décédées sur nos routes en 2016. Un chiffre en hausse pour la troisième année consécutive. Alors, plus que jamais, la lutte contre les délinquants de la route est une priorité pour les policiers et gendarmes. Dans leur collimateur, en particulier, ces Français qui roulent sans permis. Ils seraient plus de 500 000 aujourd’hui. Certaines estimations évoquent même le chiffre record de 2 millions ! Dans notre enquête, nous avons rencontré ces conducteurs, simples pères et mères de famille ordinaires ou professionnels de la route, qui n’hésitent pas à prendre tous les risques pour conduire leur véhicule de manière illégale. Avec, au départ, souvent le même scénario : pas de grande délits routiers mais des petites infractions à répétition qui entrainent la perte d’un ou deux points… jusqu’à la perte du permis. Chaque année, ce sont plus de 10 millions de points qui nous sont retirés. Alors vous allez voir que de plus en plus d’automobilistes sont prêts à tout pour échapper aux radars, contourner la loi et finalement conserver coûte que coûte leur papier rose. Certaines techniques sont légales, d’autres totalement hors la loi, comme ces « vrais-faux permis » vendus par des auto-écoles peu scrupuleuses. Nous nous sommes également intéressés à l’autre grande priorité des autorités : la traque des chauffards inconscients, responsables de la grande majorité des accidents, des petites routes de campagnes jusque sur les grands boulevards parisiens. Car dans cette guerre à la mauvaise conduite, Paris est devenu la capitale des comportements dangereux.