90' Enquêtes - Faux taxis et VTC escrocs : méfiez-vous des arnaqueurs

Moyen de transport incontournable dans les grandes villes, les TAXIS ou les VTC n’ont jamais été aussi nombreux en France : plus de 100 000 ! Malheureusement, les dérives dans cette profession se multiplient : depuis quelques mois, les témoignages de jeunes femmes agressées par leur chauffeur de VTC pullulent sur les réseaux sociaux. Les applications telles que UBER, HEETCH ou BOLT prennent-elles les mesures suffisantes pour protéger leurs clients, mais aussi parfois leurs chauffeurs ? Côté taxi, de plus en plus de faux chauffeurs racolent à la sortie des gares et des aéroports et certains clients abusés se retrouvent à payer des courses hors de prix. Les infractions auraient ainsi augmenté de 40% en un an. Alors, à l’approche des JO en France, comment les autorités tentent-elles de lutter contre ces faux taxis ?