90' Enquêtes - Fêtes de Pâques : enquête sur le business du chocolat

A Pâques, les œufs, les poules ou les cloches en chocolat sont les produits stars des rayons en supermarché. Tradition oblige, les ventes de chocolat pendant ces fêtes battent des records. Mais le chocolat se mange aussi toute l'année. Nous en mangeons par an plus de 7 kilos par personne ! Un succès phénoménal, le chiffre d'affaire du secteur a d'ailleurs augmenté de 55% en 10 ans. Mais que savons-nous vraiment de ce petit plaisir sucré ? Pendant plusieurs semaines, nous avons enquêté sur les chocolats de Pâques mais aussi sur les produits industriels comme les tablettes. Et surprise ! Les prix ont parfois tendance à s'envoler sans vraiment de justification. Alors comment acheter malin pour se faire plaisir sans se ruiner ? Autre découverte, les nouvelles recettes de chocolats parfumés cachent des produits parfois mauvais pour notre santé. Comment éviter de manger de mauvaises graisses ou du sucre en excès ? Que faut-il penser de la nouvelle gamme de chocolats dits " light " ?