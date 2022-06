90' Enquêtes - Flics de choc pour banlieue chic

Neuilly-sur-Seine, 60000 habitants, aux portes de Paris, est la ville qui regroupe quelques-unes des plus grandes fortunes de France. Conséquence, cette banlieue huppée est la cible privilégiée de délinquants attirés par la richesse de ses administrés. Vol à l'arraché sur des personnes âgées, racket d'adolescents, vols de voiture... Les policiers luttent sur tous les fronts. Phénomène nouveau : ils doivent aussi faire face à des cambrioleurs chevronnés et très organisés, venus des pays de l'Est pour accomplir leurs méfaits. Alors comment les policiers vivent-ils leurs interventions à Neuilly-Sur-Seine ? A quel type de délinquance sont-ils confrontés ? Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi sur le terrain des équipes de la Brigade Anti Criminalité et de Police Secours. Vous le découvrirez, notre équipe a aussi recueilli les témoignages de victimes parfois traumatisées.