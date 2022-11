90' Enquêtes - Foire du trône : la vie incroyable des forains

Ils vous font frissonner d'excitation ou de peur, vous couvrent de gros lots ou de tickets perdants : ce sont les forains. Plus de 30 000 familles sillonnent la France dans leurs caravanes, de ville en ville, de foires en fêtes foraines pour vous procurer des rires, des joies et toute la palette des émotions. Mais qui sont vraiment les forains ? À la fois nomades, mais très soucieux des traditions, chefs d'entreprises soumis à la concurrence de leurs voisins, mais toujours solidaires dans l'adversité, leurs traditions secrètes et leur mode de vie très particulier en font une communauté à part. C'est à l'occasion de la foire du Trône à Paris, que 90' Enquêtes a suivi ces forains qui intriguent autant qu'ils fascinent, pour en dévoiler tous les secrets.