90' Enquêtes - Foire du trône : la vie incroyable des forains

Ils vous font frissonner d'excitation... ou de peur, vous couvrent de gros lots... ou de tickets perdants : ce sont les forains. Plus de 30 000 familles sillonnent la France dans leurs caravanes, de ville en ville, de foires en fêtes foraines, pour vous procurer des rires, des joies et toute la palette des émotions.Mais qui sont vraiment les forains ??À la fois nomades, mais très soucieux des traditions, chefs d'entreprises soumis à la concurrence de leurs voisins, mais toujours solidaires dans l'adversité... leurs traditions secrètes et leur mode de vie très particulier en font une communauté à part...À?l'occasion de la foire du Trône, à Paris, 90' Enquêtes a suivi ces forains qui intriguent autant qu'ils fascinent, pour en dévoiler tous les secrets.Car entre traditions et modernité, le profil des forains évolue. Pour éviter de déstabiliser leurs enfants, ils sont de plus en plus nombreux à se sédentariser... même si la caravane n'est jamais bien loin... D'autres se professionnalisent, se lancent dans une course au gigantisme avec des manèges qui rivalisent avec les plus grands parcs d'attractions. Mais, malgré ces évolutions, les forains sont prêts à tout pour entretenir leurs traditions.À?travers le quotidien des forains, 90' Enquêtes dévoile les coulisses de la foire du trône et ses préparatifs, et?met en lumière les aspects cachés de la vie de ces nomades passionnés. Avant l'ouverture des manèges, à quoi ressemble le quotidien des forains ? Qui sont-ils vraiment ? Comment vivent-ils leur vie de nomades ??À quels préjugés doivent-ils faire face ? Plongez au cœur de cette communauté aussi intrigante que fascinante.