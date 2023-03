90' Enquêtes - Folie des produits du terroir : gare aux arnaques !

A l'approche des beaux jours, les Français ont envie de consommer des produits frais et de qualité, comme les spécialités régionales. Les produits du terroir connaissent actuellement un véritable succès, y compris dans les grandes surfaces. Huit Français sur dix déclarent en consommer régulièrement. Mais derrière l'image d'Epinal et la promesse d'authenticité se cachent parfois de véritables arnaques : savons de Marseille venus de Chine, pâtés de campagne bourrés d'additifs et colorants ou encore faux poulet de Bresse. L'équipe de l'émission a enquêté sur ce marché en vogue où, par appât du gain, des vendeurs peu scrupuleux sont prêts à tout pour séduire les clients.