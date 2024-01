90' Enquêtes - Folie des soldes : business, bonnes affaires et arnaques

Selon un récent sondage, 95% des Français ont l'intention de profiter des soldes cet hiver. Un tsunami car en période de crise, plus que jamais, les soldes sont propices aux bonnes affaires. Cet hiver, la tension est au maximum chez les commerçants. Ils jouent leur va-tout pour rattraper une mauvaise année 2013 et espérer faire de gros bénéfices malgré des rabais pouvant atteindre 70 %. Pour vous faire vivre la folie des soldes comme si vous y étiez, 90' Enquêtes a mis en place un dispositif exceptionnel. Dès le début, nos équipes ont suivi partout en France ceux qui font les soldes et ceux qui en profitent. Galeries commerciales, ventes sur Internet, braderies monstres dans les magasins d'usine, soldes "prestiges " à Londres, nous avons filmé au plus près la frénésie qui s'empare des français pendant cette période. Comment faire un maximum d'économies en un minimum de temps ? Quels sont les bons plans ? Comment en profiter ? Nous vous dirons tout sur les recettes des soldes réussies. Les soldes, c'est aussi le moment où les consommateurs achètent par impulsion et sont un peu moins attentifs. Les vendeurs peu scrupuleux le savent bien. Avec les équipes de la répression des fraudes, nous vous dévoilerons les arnaques les plus courantes pendant les soldes. Enquête sur un business qui déchaine les passions chez une grande majorité de français, des fashionistas aux mères de famille avisées.