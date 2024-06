90' Enquêtes - Folies esthétiques et opérations risquées : enquête sur le nouveau business de la beauté

C’est le produit star du moment : l’acide hyaluronique. Autrefois préconisé pour combler les rides, ce produit est aujourd’hui utilisé à toutes les sauces. Injecté à l’aide d’une aiguille, il permet de gonfler artificiellement les lèvres, de remodeler entièrement le visage et même de redessiner un postérieur à la Kim Kardashian. Popularisé par les influenceurs et promu sans aucun contrôle sur les réseaux sociaux, l’acide hyaluronique séduit des milliers d’accrocs, de plus en plus jeunes, ce qui n’est pas sans poser certains problèmes. Car si ce produit est normalement réservé aux médecins, on le trouve en vente libre dans les pharmacies et sur internet… ce qui encourage toutes sortes de dérives : notamment des injections sauvages réalisées par des jeunes femmes qui n’ont aucune connaissance médicale. Les annonces illégales de ces Fake Injectors fleurissent sur les réseaux sociaux. Le résultat est parfois catastrophique. Et ce n’est pas le seul problème. Injecté à haute dose, notamment dans les fesses, il peut entraîner des effets très indésirables. Elles sont des dizaines à en subir les conséquences dramatiques… de la jeune fille anonyme jusqu’aux plus célèbres stars de la télé-réalité comme Luna Skye. Nous l’avons rencontrée, son témoignage fait froid dans le dos ! Nous avons aussi enquêté sur la nouvelle destination à la mode pour les fans de chirurgie : la Tunisie. Réputé pour ses plages de sable blanc et ses clubs de vacances, ce pays d’Afrique du Nord est devenu le nouvel eldorado de toutes celles qui espèrent obtenir un corps de rêve à prix cassés. Se faire gonfler les fesses, remodeler le ventre ou refaire sa poitrine… le prix des opérations y est affiché environ trois fois moins cher qu’en France. Mais que valent les cliniques et les chirurgiens tunisiens ? Nous avons rencontré des patientes Françaises, victimes de pratiques plutôt étonnantes. Les plaintes se multiplient pour dénoncer des opérations ratées. L’autre pays très en vogue, c’est la Turquie. Un tourisme un peu particulier s’y est développé… pour les hommes cette fois. Le pays s’est taillé une réputation dans la greffe de cheveux. Légèrement dégarnis ou presque chauves, les Français en raffolent. Nous avons accompagné l’un d’entre eux. Pour un résultat assez saisissant ! Enfin, vous découvrirez que Paris est devenue l’une des capitales mondiales pour certaines opérations hors du commun. Cela peut sembler totalement fou, pourtant un un chirurgien Français semble avoir trouvé le procédé miracle pour changer la couleur de nos yeux. Nous avons suivi son intervention sur une patiente aux yeux marrons qui souhaite les avoir bleus. Le résultat est lui aussi bluffant !