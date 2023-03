90' Enquêtes - Forcené, chauffards, incendies : immersion totale avec les gendarmes du Sud

Dans cet épisode inédit de 90' Enquêtes, vous allez découvrir que les gendarmes se retrouvent souvent en première ligne pour sauver les habitants, notamment lors des incendies géants qui ravagent chaque été les Bouches-du-Rhône. Ils devront aussi traquer des voleurs sans scrupule qui profitent de l’évacuation générale pour piller les maisons, désertées par leurs habitants…Une autre mission des gendarmes, c’est bien sûr la traque des chauffards ! A Salon-de-Provence, les hommes et les femmes du peloton autoroute doivent intervenir sur plus de 300 kilomètres de bitume entre l’A7, l’A8 et l’A54. Nous avons partagé leur quotidien à haute vitesse. Notamment les soirs de match, dans cette région très imprégnée par la culture du football. Il faut contrôler l’afflux de supporters qui convergent vers le stade de Marseille… Car certains commencent parfois la fête beaucoup trop tôt. La nuit, c’est une unité unique en France qui est chargée de veiller sur la tranquillité des habitants. Sa spécialité : le trafic de stupéfiants et les refus d’obtempérer. La brigade de nuit se retrouvera aussi en première ligne face à un forcené armé qui s’est retranché chez lui et menace de tuer ses voisins…Et dès la semaine prochaine, retrouvez le deuxième volet de notre reportage : « Fous du volant, disparition, accidents : immersion totale avec les gendarmes du Sud »