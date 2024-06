90' Enquêtes - Fous du volant, disparition, accidents : immersion totale avec les gendarmes du Sud

Découvrez le deuxième volet d'une immersion exceptionnelle avec les gendarmes du Sud de la France. Nos équipes ont partagé les missions sensibles de plusieurs unités 24H/24 pendant 6 mois. Dans ce deuxième épisode, vous découvrirez notamment le travail des hommes et des femmes du peloton d’autoroute de Salon-de-Provence. Leur quotidien : la traque des chauffards sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants, mais aussi la recherche de fous du volant qui multiplient refus d’obtempérer et délits de fuite afin d’échapper à la sanction. Ils sont également en première ligne pour venir au secours de victimes impliquées dans de spectaculaires accidents… Des gendarmes qui doivent aussi faire face depuis plusieurs années à un afflux massif de migrants, venus pour la plupart d’Italie. Chaque jour, ce sont des dizaines de personnes démunies qui tentent de passer la frontière par tous les moyens. Quitte à mettre leur vie en danger en se cachant dans des camions… La nuit, se sont d’autres affaires tout aussi dramatiques qui mobilisent les gendarmes : des conflits familiaux ou des disparitions inquiétantes. A l’image de cette mère de famille qui ne donne plus signe de vie depuis des heures. Toutes les patrouilles vont se lancer dans une course contre la montre pour retrouver sa trace. Une enquête au dénouement plutôt inattendu !