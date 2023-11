90' Enquêtes - Fous du volant, prostitution, kidnapping : les gendarmes de Montmorency sur la brèche

A moins d’une heure de la capitale, la compagnie de gendarmerie de Montmorency est la plus grande d’Île de France. Répartis sur 6 brigades, 250 militaires veillent sur la sécurité des 95 000 habitants de ce vaste territoire. Entre zones sensibles, terres agricoles et villes pavillonnaires, les gendarmes doivent aujourd’hui faire face à des délinquants de plus en plus violents. Vous découvrirez Yann, lieutenant à la brigade d’Ecouen, confronté à un phénomène en augmentation : les enlèvements/séquestrations utilisés par les bandes des cités sensibles pour régler leurs comptes. L’autre priorité des gendarmes, c’est la traque des chauffards. Alcool, vitesse, stupéfiants… Avec 14 morts sur les routes du département l’an dernier, les gendarmes sont mobilisés 24H/24 pour lutter contre toutes les formes d’insécurité au volant. C’est notamment la mission d’Alexis et de ses collègues du PMO, le peloton motorisé. L’autre phénomène qui inquiète, c’est l’explosion des réseaux de prostitution. Des forêts du département aux hôtels de passe, vous découvrirez des proxénètes aux profils bien différents. Face à eux : des gendarmes bien décidés à les mettre hors d’état de nuire lors de spectaculaires coups de filet. Sans oublier les appels à l’aide quotidiens de femmes victimes de violences familiales. Comme le reste de la France, le département du Val d’Oise n’est pas épargné. C’est tolérance zéro pour les agresseurs !