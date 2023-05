90' Enquêtes - Fraudes : quand la police traque le cash illégal

A l'heure où de plus en plus de Français ont du mal à payer leurs impôts, la fraude gagne du terrain. La fraude, c'est la plaie de l'économie française : chaque année, des milliards d'euros s'évaporent dans la nature sans laisser de traces. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il a littéralement explosé depuis la crise. L'escroquerie la plus connue est la fraude fiscale, qui représente près de 60 milliards d'euros par an. Toutes les catégories de français sont concernées : des plus riches aux plus pauvres. Mais la palme de ce fléau revient sans conteste aux entrepreneurs peu scrupuleux. Travail dissimulé, trafic des comptes, escroqueries diverses… Pendant plus d'un an, nous avons enquêté sur ces patrons voyous pour connaître leurs méthodes et voir comment la police, les gendarmes, les douanes et les agents de l'inspection du travail les traquent sans merci.