90' Enquêtes - Fraudeurs, profiteurs, travail au noir : enquête sur la France qui triche

En France, environ deux millions et demi de personnes travailleraient au noir. Des emplois non déclarés et un énorme manque à gagner : 20 milliards d’euros de cotisations échappent ainsi aux caisses de l’Etat. 4 français sur 10 paieraient en liquide leur nounou, leur femme de ménage ou leur plombier. De mauvaises habitudes qui gagnent tous les domaines. Pour déménager par exemple ou faire réparer sa voiture. On trouve désormais des mécaniciens clandestins en pleine rue qui proposent des tarifs imbattables, tout en cash, 3 fois moins chers que votre garagiste.Une tendance qui explose aujourd’hui avec internet. Certaines plateformes proposent des échanges de services rémunérés entre particuliers. Grâce à cette astuce, certains gagnent beaucoup d’argent sans payer un centime au fisc. Pour freiner cette économie souterraine qui représente l’équivalent de 10% de l’économie française c’est tolérance zéro. Les redressements de patrons hors la loi battent tous les records, en augmentation de 18% l’an dernier. En banlieue parisienne, les caméras de 90’Enquêtes ont suivi les inspecteurs du travail en pleine descente chez des employeurs fraudeurs. Sous haute protection policière, ils fouillent les arrière-boutiques et épluchent les comptes de ces commerçants hors la loi. Et ce qu’ils découvrent est souvent très surprenant. Entre emploi de sans-papiers et salaires de misères, certains patrons sont prêts à tout pour gagner de l’argent sur le dos de leurs salariés.Des enquêteurs de l’Etat que les équipes de 90’ Enquêtes ont également filmé dans les garages de l’Oise et sur les chantiers de la banlieue toulousaine. Face à eux, ceux qui fraudent ne sont jamais à court d’idées pour passer entre les mailles du filet. Alors quelles sont les méthodes chocs des inspecteurs du travail ?Jusqu’où les fraudeurs sont désormais capables d’aller pour éviter de payer les taxes ?