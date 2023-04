90' Enquêtes - Fusillades, agressions, chauffards : les policiers de Nice en action

Nice, dans les Alpes maritimes. 350 000 habitants et du soleil presque toute l’année, mais certains n’ont pas le temps d’en profiter. Fusillades, agressions, violences conjugales ou délits routiers… pour ces policiers il faut s’attendre à tout. Dans ce reportage exclusif, vous suivrez les missions de 3 policiers exceptionnels : Jean-Marc dit Marco. Avec 37 ans de maison, il fait partie des murs. Son collègue Jérémy, 39 ans, réputé pour son flair et son calme imperturbable. Ou encore Ludovic, 36 ans. Enfant déjà, il rêvait de devenir policier. 3 hommes et une mission : veiller sur la sécurité des Niçois.