90' Enquêtes - Gaspillage alimentaire : à qui profite le gâchis ?

C'est un geste que nous faisons tous les jours sans y penser : jeter de la nourriture encore comestible. Chaque français en jetterait près de 20 kilos par an ! L'équivalent de près de 500 euros qui partent à la poubelle chaque année ! Sans compter que pour satisfaire nos envies de jolis fruits ou de jolis légumes, bien lisses, bien colorés, les producteurs se plient à des normes drastiques qui, elles aussi, engendrent des centaines de milliers de tonnes de gaspillage supplémentaire. Nous chercherons à comprendre les raisons de cet énorme gâchis qui nous révolte tous. Pourquoi la réglementation sur la date limite de consommation reste aussi contraignante alors que de nombreux produits frais peuvent être consommés au-delà de ces limites ? L'obligation récente des grandes surfaces de ne plus jeter et " javelliser " leurs invendus est-elle efficace ? Des champs des producteurs aux rayons des grandes surfaces en passant par nos frigos, vous allez découvrir comment le gaspillage s'invite dans nos foyers et aussi comment parfois certains industriels n'hésitent pas à encourager ce gâchis pour augmenter leurs profits.