90' Enquêtes - Géants de la vente sur internet contre petits commerçants : la guerre est déclarée

L'an dernier, chaque Français a dépensé plus de 2500 euros en moyenne pour des achats sur internet. Résultat, le e-commerce est en pleine explosion. Une aubaine pour le N°1 mondial du secteur : Amazon. Exceptionnellement, le géant américain nous a ouvert ses portes. Vous allez découvrir tous les secrets de cette machine à vendre qui livre 16 000 colis par minute. Nous avons aussi enquêté sur les nouvelles solutions pour payer moins cher qui fleurissent sur la toile : louer ses meubles, ses jouets ou même ses vêtements. C’est l’idée d’une entreprise française qui a réussi à séduire des centaines de milliers d’utilisateurs. Mais permet-elle vraiment de ne plus se ruiner en shopping ?Face à ces grosses plateformes, vous allez découvrir que nos petits commerçants contre-attaquent. Notamment grâce à l’aide d’une étonnante nouveauté : les casiers automatiques. Vous les avez peut-être remarqués près de chez vous. Grâce à eux, plus besoin de faire ses courses en supermarché. Mais est-ce la garantie de trouver des produits frais et locaux ? Nous avons mené l’enquête.Enfin, vous allez découvrir que pour acheter plus responsable, la tendance c'est l'occasion. Et pas seulement dans des enseignes low cost. Aujourd’hui, même les marques de luxe s’y mettent et proposent des articles de seconde main à prix cassés. A l’image d’une célèbre enseigne de chaussure haut de gamme. Un nouveau business très étonnant !Alors quel acheteur êtes-vous ? Quelles sont les nouvelles façons de consommer des Français ? Comment faire réellement de bonnes affaires ?