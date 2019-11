90' Enquêtes - Gendarmes en 1ère ligne : immersion totale au coeur d'une brigade d'élite (épisode 3)

Ils s’appellent Maxime, Elodie, Romain, Aurélie ou Jessica. Des gendarmes que des missions extraordinaires transforment parfois en super-héros. Pendant plusieurs mois, nous avons partagé leur quotidien. Pour eux, tout commence par une plainte à l’accueil de la brigade ou un simple coup de téléphone, avec souvent à la clé des affaires plus incroyables ou inattendues les unes que les autres : agressions, vols à l’arraché, cambriolages, trafic de stupéfiants, drames de la route liés à l’alcool, conflits familiaux, mais aussi départ en trombe sur une présumée scène de crime, ou disparition inquiétante d’une femme dont la vie est en danger. Pour le découvrir, les caméras de 90'Enquêtes se sont posées à Autun, en Bourgogne. Une petite commune en apparence tranquille, à l’image de ces milliers de petites villes que nous connaissons tous. Mais, comme partout en France, les gendarmes y sont en première ligne face à des délinquants de tout poil et doivent mener des enquêtes souvent surprenantes et riches en rebondissements. Vous allez ainsi découvrir la vie mouvementée de cette brigade et de ses 33 gendarmes, commandés par une jeune lieutenante. Ils assurent la sécurité de la ville mais aussi d’une trentaine de communes environnantes, 40 000 personnes au total. Et, en cas de coup dur, ils peuvent compter sur le renfort du PSIG, une douzaine d’hommes spécialisés dans les opérations sensibles. Leurs interventions sont toujours très spectaculaires.

