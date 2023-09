90' Enquêtes - Go fast, braqueurs et forcenés : au coeur des opérations secrètes du GIGN

Tatiana Silva En savoir plus sur

C'est un document exceptionnel proposé par 90’ENQUETES, consacré à l'unité d'élite la plus connue en France : le GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Pour neutraliser un terroriste, interpeller un caïd du grand banditisme ou un forcené retranché, ce sont eux qu'on envoie en première ligne. Un groupe de choc devenu célèbre en 1994, après la libération spectaculaire des otages de l'Airbus d'Air France sur l'aéroport de Marignane.Pour la première fois, nos caméras ont été autorisées à suivre la Force Intervention, l'unité d'assaut la plus confidentielle du GIGN. Une centaine d'hommes cagoulés, surarmés et surentrainés, dépêchés sur les missions les plus risquées et les plus confidentielles. Au cours de cette immersion exceptionnelle au cœur d'opérations rarement filmées, vous allez donc découvrir les hommes du GIGN comme vous ne les avez jamais vus ! De leurs repérages discrets sur le terrain, aux interpellations souvent musclées, en passant par leurs moments de vie, nous avons partagé toutes leurs missions… de l'intérieur.