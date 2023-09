90' Enquêtes - Go fast et nouveaux trafics : alerte aux frontières

En savoir plus sur Tatiana Silva

C’est un phénomène qui inquiète tout particulièrement les autorités françaises : l’explosion de la consommation et du trafic de produits stupéfiants. Pas un jour sans une saisie record ! Mais combien de tonnes passent chaque jour entre les mailles du filet ?Du cannabis qui remonte d’Afrique du Nord, de la cocaïne importée d’Amérique du Sud, mais aussi des dizaines de nouvelles substances de synthèse qui inondent toute l’Europe. Nous avons enquêté sur ces nouvelles routes de la drogue… bien difficiles à contrôler par les forces de l’ordre ! Vous allez découvrir le travail quotidien des policiers et des douaniers pour tenter d’enrayer le commerce illégal sur tous le territoire. De Lille jusqu’à la frontière espagnole, nous avons pu partager leurs missions dans différentes villes de France. Notamment leur traque des go fast, toujours très spectaculaire !Les douaniers nous ont aussi ouvert les portes de leur laboratoire unique en France. Vous y découvrirez leurs étonnantes méthodes pour identifier les dealers et leurs toutes dernières nouveautés.Nous avons aussi tenté de remonter les filières internationales. Du port d’Anvers, en Belgique, via le Sud de l’Espagne, jusqu’à Cayenne… Car près de 20% de la cocaïne qui arrive en France transite par avion en provenance de Guyane. De la drogue souvent transportée par des mules au service de trafiquants internationaux qui ne manquent ni d’audace ni d’imagination pour déjouer la vigilance des policiers et des douaniers.