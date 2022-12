90' Enquêtes - Grand rush des courses de Noël : l'envers du décor

Le mois de décembre est sans doute la période de l'année la plus stressante. En cause, les achats de Noël. Faut-il s'y prendre longtemps à l'avance ou au contraire, attendre la dernière minute ? Comment faire plaisir sans trop se ruiner, comment dénicher la bonne affaire, le cadeau rare ? Vos enfants auront-ils au pied du sapin ce qu'ils ont vraiment commandé au Père Noël ? Autant de questions préoccupantes pour les parents et grands-parents.