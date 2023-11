90' Enquêtes - Grenoble : les policiers face à des délinquants toujours plus violents

Des trafiquants qui règlent leur compte à la kalachnikov juste sous les fenêtres des habitants du quartier. Une policière attaquée par des pitbulls. Un mari violent qui fracasse des voitures de police pour leur échapper… Ces scènes de violence gangrènent de plus en plus la vie des 455 000 habitants de l’agglomération de Grenoble. Face à ces délinquants, les 300 agents de la police nationale n’entendent pas se laisser faire. Pendant plusieurs semaines les caméras de "90’ Enquêtes" ont suivi ces équipes qui prennent tous les risques pour lutter contre les fléaux du moment : les refus d’obtempérer, et la chasse aux points de deals. Alors quelles sont les nouvelles méthodes des policiers pour protéger la population ? Entre courses poursuites et traque aux dealers dans les quartiers sensibles de la ville.