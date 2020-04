90' Enquêtes - Guerre des parcs d'attraction : la course aux sensations

En savoir plus sur Tatiana Silva

La France est championne du monde des parcs d'attractions ! Le pays en compte pas moins de 300. Dès l'arrivée des beaux jours, la saison est lancée. Mais derrière les images de pur plaisir et de divertissement se joue une guerre commerciale... Parc Astérix, Europa Parc, Nigloland… Pour attirer des millions de visiteurs, hors de question de rater la dernière innovation qui séduira le public. Montagnes russes géantes évoluant à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol et à plus de 100 km/h, spectacles, films d'animation 4D, delphinarium… Les parcs regorgent d'ingéniosité pour nous faire venir, revenir, et dépenser un maximum d'argent sur place... Enquête sur les petits secrets de ces grands barnums du divertissement.