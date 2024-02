90' Enquêtes - Guerres des voisins, Violence dans les villages, lutte contre les trafics : les gendarmes de l’Ariège en action

Au milieu des Pyrénées et de ces paisibles villages de campagne, l’Ariège est l’un des départements ruraux les moins peuplés de France. Pourtant en un an, la délinquance a augmenté de 22%. Dans les villages,les règlements de compte entre jeunes sont de plus en plus en plus violents. Et à cause de sa frontière avec l’Andorre, les trafics en tout genre se multiplient, ce qui donne du fil à retordre aux forces d’intervention de la gendarmerie qui doivent parfois mener des opérations sous haute tension.