90' Enquêtes - Hélicos et Samu : sauvetages à haut-risque en corse

La Corse est la destination préférée des Français pour leurs vacances. Des plages de rêves surplombées de montagnes escarpées : un bonheur pour les visiteurs… mais un enfer pour les secouristes.Sur mer ou dans les airs, ils doivent souvent intervenir dans des zones très difficiles d'accès, parfois dangereuses. Le GR20, le chemin de grande randonnée qui sillonne la Corse est d'ailleurs connu pour être l'un des plus difficiles d'Europe. Et cette année encore, la Corse n'a malheureusement pas failli à sa réputation… En mer et en montagne, les équipes de 90' Enquêtes ont suivi au cœur de l'été ces équipes de sauveteurs de l'extrême. Des pilotes d'hélicoptère, capables de se faufiler au milieu des canyons aux secouristes-montagnards qui descendent en rappel le long des falaises, ils prennent tous les risques pour sauver des vacanciers parfois imprudents et les ramener le plus vite possible à l'hôpital.Et quand au large, ce sont des plaisanciers qui appellent à l'aide dans leur bateau, les médecins du Samu prennent la mer, même la nuit.Tout l'été, tous sont mobilisés 24 H sur 24 et affrontent le danger en permanence.Ensemble, ils forment en Corse la chaine des secours à haut-risque.