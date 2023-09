90' Enquêtes - Immersion avec les marins-pompiers de Marseille

Cette semaine, « 90’ Enquêtes » s’intéresse au Marins-pompiers de Marseille. A Marseille, on le surnomme « le bataillon ». Le corps d’élite des marins-pompiers fête ses 80 ans cette année. En exclusivité, les équipes de 90’ Enquêtes ont partagé leur quotidien exceptionnel.Ils sont plus de 2400 hommes et femmes répartis dans 17 centres à travers toute la ville. Ils sont militaires et appartiennent à la marine nationale. Chaque jour, 24H sur 24, ils assurent plus de 350 interventions soit une toute les 4 minutes !Les marins-pompiers sont en première ligne face aux drames du quotidien : accidents de la route, blessures graves ou incendies. Ils doivent aussi affronter les coups de folie : bagarres, ou excès en tout genre, comme un homme en état d’ivresse qui a traversé un toit et fait une chute de plus de 4 mètres. Dans cette ville parfois violente, ils sont régulièrement amenés à secourir des blessés par balles.Et les marins-pompiers sont avant tout des marins. Ils interviennent aussi bien sur terre qu’en mer avec leur unité spécialisée dans les interventions aquatiques. Les équipes de 90’ Enquêtes ont suivi leurs interventions souvent périlleuses sur la mer Méditerranée.